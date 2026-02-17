Laurent Jacobelli (RN) : "Mélenchon a importé à l'Assemblée nationale la violence de l'ultragauche"

information fournie par France 24 • 17/02/2026 à 19:50

Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national de Moselle et porte-parole du parti, réagit au lynchage de Quentin Deranque à Lyon, jeune homme de 23 ans, militant nationaliste, qui a succombé à ses blessures. Pour le député du RN, "la mort de Quentin marque un tournant" et "LFI a du sang sur les mains". Laurent Jacobelli reviendra aussi sur la visite en Algérie du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, une visite pour tenter de renouer le dialogue et sur la présidentielle de 2027.