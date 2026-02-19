Le magazine féminin Elle, qui a fêté ses 80 ans fin 2025, lance ce mois mars une édition dans cinq pays d'Afrique francophone. Le magazine n'était présent qu'en Côte d'Ivoire jusque-là. Sa directrice de publication Frédérique Nanan était l'invitée du journal de l'Afrique.
Lancement du magazine "ELLE Afrique"
