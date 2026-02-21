Une marche en hommage au jeune militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort, se déroule le 21 février à Lyon, encadrée par un important dispositif de policiers et gendarmes. Les autorités redoutant des affrontements. Pour aller plus loin, Antoine Marie, chercheur au Cevipof, était l'invité de FRANCE 24. Il est revenu sur les tendances historiques de la violence politique.
La violence politique s'accentue en France ?
