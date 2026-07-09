A la Une de la presse, ce jeudi 9 juillet, les réactions au sommet de l’Otan qui s’est achevé hier. Le président Trump a annoncé, à cette occasion, qu’il allait autoriser l’Ukraine à fabriquer des missiles Patriot. La survie difficile des habitants de Gaza, malgré l’accord entre Israël et le Hamas. Dans l’enclave palestinienne, les civils continuent de mourir, dont beaucoup d’enfants. Et la rencontre, ce soir, entre la France et le Maroc en quarts de finale du Mondial.
"La vie mutilée des enfants de Gaza"
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