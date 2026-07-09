 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"La vie mutilée des enfants de Gaza"

information fournie par France 24 09/07/2026 à 07:49

A la Une de la presse, ce jeudi 9 juillet, les réactions au sommet de l’Otan qui s’est achevé hier. Le président Trump a annoncé, à cette occasion, qu’il allait autoriser l’Ukraine à fabriquer des missiles Patriot. La survie difficile des habitants de Gaza, malgré l’accord entre Israël et le Hamas. Dans l’enclave palestinienne, les civils continuent de mourir, dont beaucoup d’enfants. Et la rencontre, ce soir, entre la France et le Maroc en quarts de finale du Mondial.

Proche orient
Guerre en Ukraine
OTAN

Vidéos les + vues

1

Procès RN: l'extrême droite "est le règne des coquins et copains", réagit Glucksmann

information fournie par AFP Video 08 juil.
11
2

Le Pen, un premier déplacement de campagne qui tourne court

information fournie par AFP 08 juil.
9
3

En Bosnie-Herzégovine, la bataille pour sauver les rivières face aux barrages hydroélectriques

information fournie par France 24 08 juil.
4

"Le passage" : Omar Sy dans la peau d'un passeur de migrants

information fournie par France 24 08 juil.
2
5

Élection présidentielle 2027 : Marine Le Pen candidate

information fournie par France 24 08 juil.
6

Ce qui a changé dans nos convictions affichées en début d’année

information fournie par Sycomore AM 08 juil.
7

Trump se dit "très en colère" contre l'Otan, en marge du sommet à Ankara

information fournie par AFP Video 08 juil.
2
8

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
1

Images de Guam à l'approche du super-typhon « Bavi »

information fournie par AFP Video 04 juil.
2

Donald Trump se vante d'avoir mis l'Iran "à genoux" à la veille des 250 ans des États-Unis

information fournie par AFP Video 04 juil.
3

Incendies: un viticulteur de l'Aude face à ses vignes décimées

information fournie par AFP Video 03 juil.
1
4

Départ de la manifestation à Paris contre les violences sexuelles

information fournie par AFP Video 04 juil.
5

Après l'affaire Lyhanna, forte mobilisation dans les rues contre les violences sexuelles

information fournie par AFP 04 juil.
6

Une foule d'Iraniens afflue dans le centre de Téhéran pour un dernier adieu à Khamenei

information fournie par AFP 04 juil.
5
7

Marche blanche à Carcassonne en hommage à Louis, 17 ans, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 04 juil.
8

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
1

Iran: Trump annule des frappes, assure qu'un "très bon accord" a été trouvé

information fournie par AFP 12 juin
26
2

SpaceX: Elon Musk célèbre l'entrée en bourse depuis le Texas

information fournie par AFP Video 12 juin
3

Washington lance de nouvelles frappes contre l'Iran

information fournie par AFP 11 juin
25
4

"J'ai tout donné": les lycéens de terminale ont passé le bac philo

information fournie par AFP 15 juin
5

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 7

information fournie par Boursorama 15 juin
6

La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

information fournie par SG Bourse 17 juin
7

Ormuz : trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise

information fournie par AFP 17 juin
8

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank