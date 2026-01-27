Artiste, compositeur et performeur, en quelques années le saxophoniste français Jimmy Sax a conquis des salles mythiques et fait vibrer son premier Olympia. Il est l'invité de Sonia Patricelli dans À l'Affiche à l'occasion d'une tournée très intimiste intitulée "Toi et moi", qui célèbre le lien qui l'unit à son instrument. Révélé il y a dix ans par le morceau "No Man No Cry", il prête son saxophone à tous les genres musicaux, et a été jusqu'à collaborer avec le rappeur marseillais Jul.
La star du saxophone Jimmy Sax en tournée intimiste avec "Toi et moi"
