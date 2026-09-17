"Souvent l'eau n'est ni là où nous en avons besoin, ni quand nous en avons besoin". L'alerte émane de l'Organisation Météorologique Mondiale. Dans son rapport sur le cycle de l'eau, elle pointe une baisse record du débit des fleuves et rivières, une fonte continue des glaciers et une baisse du volume d'eau stocké à la surface de la Terre. Le réchauffement climatique en augmentant l'évaporation et en détruisant les glaciers nous prive progressivement d'une ressource essentielle à la vie.
La ressource en eau douce se raréfie (rapport de l'OMM)
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