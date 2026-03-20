Loin d'être un gadget de science-fiction, la reconnaissance faciale se niche déjà dans la poche de nos policiers, et bientôt dans nos lunettes connectées. En France, le média Disclose expose un système de surveillance illégale utilisant le fichier judiciaire national pour identifier les passants. Alors que les États s’y engouffrent, des outils comme PimEyes ou FaceCheck offrent ce pouvoir à n’importe qui. Autrement dit : notre visage devient une donnée publique, ce qui menace notre vie privée.
La reconnaissance faciale s'invite dans la rue
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