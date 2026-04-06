La République démocratique du Congo s’apprête à accueillir des migrants expulsés des États-Unis. L’annonce a été faite par le ministère de la Communication. Une partie de la société civile critique déjà cet accord et appelle à ne pas l’appliquer.
La RD Congo et les États-Unis officialisent un accord sur l'accueil de migrants
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