La police fédérale éthiopienne patrouille dans les rues de Mekelle, la capitale du Tigré, alors qu’Ethiopian Airlines a annoncé qu’elle reprendrait ses vols vers Mekelle le 11 octobre, après leur interruption le mois dernier en raison du conflit. Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) avait pris le contrôle de l’aéroport de Mekelle aux mains de la police fédérale le 23 septembre, alors qu’il lançait des attaques contre les forces gouvernementales, mais s’est retiré de la ville au cours de la semaine dernière. IMAGES
La police fédérale éthiopienne patrouille dans les rues de Mekelle, la capitale du Tigré
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