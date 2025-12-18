La neige recouvre pour la première fois cet hiver jabal al-Lawz (montagne d'amandes en arabe), dans la région de Tabouk, dans le nord-ouest du royaume. IMAGES
La neige recouvre jabal al-Lawz dans le nord de l'Arabie saoudite, une première cet hiver
