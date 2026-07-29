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La Minute Bourse : comment fonctionne la Réserve Fédérale Américaine ?

information fournie par SG Bourse 29/07/2026 à 10:14

Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers ? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse ! Dans cette vidéo on vous explique comment fonctionne la FED !

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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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