Un espace unique à Paris pour célébrer la créativité du continent. La Maison Mansa met à l'honneur les talents africains et afrodescendants dans les domaines du design, de l’art, de la mode et bien plus. Invitée du Journal de l’Afrique, la journaliste Elizabeth Gomis nous fait découvrir ce lieu inspirant, pensé comme une plateforme de rencontres et d’échanges culturels. Une initiative qui interroge les imaginaires, réinvente les récits, et donne à voir une Afrique en mouvement.
La Maison Mansa : une vitrine pour la création africaine à Paris, Elizabeth Gomis nous en parle
