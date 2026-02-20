Près de 12 tonnes de stupéfiants interceptées ont été saisies depuis le début de l'année au large de la Polynésie française. Pour lutter contre le narcotrafic, cette semaine, les passagers d’une trentaine de vols ont été minutieusement fouillés à l’aéroport de Tahiti-Faa’a.
La lutte contre le narcotrafic s'intensifie en Polynésie françaises
