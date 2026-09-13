La Suède va-t-elle assister au retour de la gauche au pouvoir? Ou à l'entrée fracassante de l'extrême droite au gouvernement? Les électeurs ont commencé à voter dimanche, au terme d'une campagne haletante qui s'est resserrée dans les tout derniers jours.
La gauche ou des ministres d'extrême droite? Scrutin à suspense en Suède
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