"La fermeture actuelle du détroit d'Ormuz cause d'énormes préjudices" a affirmé lundi Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne dénonce "l'énorme impact" de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie de l'UE.
La fermeture du détroit d'Ormuz cause "d'énormes préjudices" (von der Leyen)
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