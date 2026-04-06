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La double opération américaine pour sauver les aviateurs éjectés dans les montagnes iraniennes
information fournie par AFP 06/04/2026 à 22:26

Donald Trump, le ministre de la Défense Pete Hegseth et le chef d'état-major Dan Caine à la Maison Blanche, le 6 avril 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump, le ministre de la Défense Pete Hegseth et le chef d'état-major Dan Caine à la Maison Blanche, le 6 avril 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Des dizaines d'avions et hélicoptères volant de jour et de nuit, au coeur de l'Iran: les Etats-Unis ont raconté lundi la double opération "extrêmement dangereuse" pour sauver deux aviateurs éjectés, qui a entraîné d'importantes pertes matérielles pour Washington et fait cinq morts en Iran.

A 04H40 heure de Téhéran vendredi, l'alerte est donnée: frappé par un missile sol-air tiré à l'épaule, un avion de combat F-15E, nom de code Dude 44, est touché, ses deux membres d'équipage s'éjectent au-dessus de l'Iran. L'armée américaine se met en branle pour aller les chercher, coûte que coûte.

Les deux militaires atterrissent à des endroits différents, dans une région aride et montagneuse du sud-ouest de l'Iran. Dans un premier temps, seul le pilote est localisé. Une première opération de recherche est déclenchée, 21 appareils décollent pour aller récupérer le militaire, désigné par son nom de code Dude 44 Alpha.

Des avions A-10, spécialisés dans les attaques au sol, ouvrent la voie pour s'en prendre aux Iraniens qui traquent eux aussi cet aviateur, a détaillé durant une conférence de presse le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dan Caine.

Derrière eux, et comme l'ont montré des vidéos qui ont émergé sur les réseaux sociaux, des hélicoptères HH-60 volent à très basse altitude et en plein jour aux côtés d'un avion ravitailleur et parviennent à récupérer Dude44Alpha.

Mais, a reconnu le général Caine, l'un des A-10 est frappé par les tirs iraniens. "Le pilote a continué à combattre" avant de décider "qu'il ne pouvait pas faire atterrir son appareil" et s'est donc éjecté et a été récupéré sans encombre, en dehors de l'Iran.

Lors du trajet retour de cette première rotation vendredi, les hélicoptères ont été la cible de tirs d'arme légère, et l'un des appareils a été touché et son équipage légèrement blessé, a précisé le chef d'état-major.

- "Franchement bien embourbés" -

Pendant ce temps, le second aviateur éjecté, nom de code Dude 44 Bravo, "a appliqué ce qu'il avait appris et a grimpé dans les zones montagneuses," alors qu'il "saignait plutôt abondamment", pour éviter d'être capturé par les Iraniens, a assuré Donald Trump.

Caché dans une anfractuosité de la roche, "il a traité lui-même ses blessures et contacté les forces américaines pour transmettre sa localisation", a ajouté le président américain.

En utilisant "des ressources humaines et des technologies de pointe qu'aucun autre service de renseignement au monde ne possède", la CIA l'a localisé et identifié, a affirmé son directeur John Ratcliffe.

A partir de là, Washington déclenche une "armada aérienne" pour le secourir: 155 appareils, dont 4 bombardiers, 64 avions de combat, 48 avions de ravitaillement, 13 appareils de sauvetage et des drones. Mais une grande partie d'entre eux servent à faire diversion, a assuré Donald Trump.

"Nous voulions que (les Iraniens) pensent qu'il était à un autre endroit", s'est amusé le président, "ils étaient vraiment perdus." Aucun des responsables américains n'a cependant donné de détails sur le déroulé exact de l'opération commando qui a permis de récupérer l'aviateur.

Mais plusieurs appareils, "franchement bien embourbés" selon Donald Trump, ont été incapables de redécoller. Il a donc fallu renvoyer des avions "plus rapides et légers" pour repartir d'Iran avec Dude 44 Bravo.

En partant, "nous avons fait exploser les anciens avions" pour éviter qu'ils ne tombent dans les mains des Iraniens, a précisé le président.

Téhéran a confirmé que deux hélicoptères Black Hawk et deux avions de transport militaire C-130 avaient été détruits, des images montrant des débris géolocalisés à environ 50 kilomètres au sud de la ville d'Ispahan.

"A minuit, le dimanche de Pâques heure de Washington, plus de 50 heures après le début de cette opération, le centre de sauvetage a déclaré les deux aviateurs de Dude 44 de retour en territoire ami", a conclu le général Dan Caine, saluant une opération sans décès côté américain.

Cinq Iraniens ont été tués lors de l'opération, a annoncé l'agence de presse Tasnim.

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1 commentaire

  • 23:17

    Amha, c'est un peu plus de 5 bonhommes qu'ont perdu les pasdarans. Les Reaper ont sacrément dû nettoyer la zone.

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