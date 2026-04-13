Une foule de festivaliers envahit la rue Silom à Bangkok pour célébrer le Nouvel An thaïlandais, le Songkran, lors d'une gigantesque bataille d'eau.
Bangkok célèbre le Nouvel An thaïlandais avec des batailles d'eau
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