Des cratères lunaires méconnus, un coucher et un lever de Terre et une éclipse solaire: après un survol de la Lune riche en moments forts, les quatre astronautes d'Artemis sont mardi sur le chemin du retour vers la Terre.
Après un tour de Lune, cap sur la Terre pour les astronautes d'Artemis
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