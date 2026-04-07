Le passage à niveau où s'est produite ce matin une collision entre un TGV et un poids lourd à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) "était en état de fonctionnement normal" et selon les "premiers éléments", les barrières "ont parfaitement fonctionné", affirme le PDG de la SNCF Jean Castex, qui s'est rendu sur place. SONORE
Collision TGV/poids lourd: les barrières "ont parfaitement fonctionné" (Castex)
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