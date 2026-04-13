Le conservateur pro-européen Peter Magyar a largement remporté les élections législatives en Hongrie dimanche face au nationaliste Viktor Orban, qui a concédé sa défaite après seize ans de pouvoir.
Hongrie: le conservateur pro-européen Peter Magyar détrône le nationaliste Viktor Orban
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