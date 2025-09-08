Marine Le Pen appelle le président Emmanuel Macron à une dissolution de l'Assemblée nationale, estimant que ce n'est plus pour lui "une option, mais une obligation", dans sa réponse au Premier ministre François Bayrou, qui a sollicité la confiance des députés et devrait être renversé dans la soirée.
La dissolution, pas "une option, mais une obligation" pour Macron (Marine Le Pen)
