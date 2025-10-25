 Aller au contenu principal
La Côte d'Ivoire élit son président, Alassane Ouattara grand favori pour un 4e mandat

information fournie par AFP Video 25/10/2025 à 17:34

Les Ivoiriens votent samedi pour élire leur président, un scrutin dont Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, est le grand favori face à une opposition divisée et privée de ses deux principaux leaders.

L'offre BoursoBank