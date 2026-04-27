Le tireur qui a tenté de faire irruption au gala de la presse à Washington va être présenté lundi 27 avril à la justice pour ce qui s'apparente à un nouvel attentat contre la vie de Donald Trump. En baisse dans les sondages, Donald Trump pourrait-il tirer profit de cet évènement ?
La communication de Donald Trump après les tirs au gala de la presse
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