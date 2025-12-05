 Aller au contenu principal
La Colombie dans l'engrenage de la cocaïne

information fournie par France 24 05/12/2025 à 13:02

La Colombie produit environ 68 % de la cocaïne mondiale et alimente des réseaux criminels toujours plus puissants. Le narcotrafic qui frappe l'Europe trouve ses racines dans les campagnes colombiennes appauvries. Dans le même temps l'augmentation de la demande mondiale a des répercussions sur la Colombie. Des ports du Pacifique aux terres isolées du Putumayo, ce reportage de Pascale Mariani et Juan Orozco dit la réalité d'un pays où la coca structure la vie de centaines de milliers de familles.

