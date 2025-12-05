La Colombie produit environ 68 % de la cocaïne mondiale et alimente des réseaux criminels toujours plus puissants. Le narcotrafic qui frappe l'Europe trouve ses racines dans les campagnes colombiennes appauvries. Dans le même temps l'augmentation de la demande mondiale a des répercussions sur la Colombie. Des ports du Pacifique aux terres isolées du Putumayo, ce reportage de Pascale Mariani et Juan Orozco dit la réalité d'un pays où la coca structure la vie de centaines de milliers de familles.
La Colombie dans l'engrenage de la cocaïne
