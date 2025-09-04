 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La CNIL frappe Google et Shein avec des amendes record de 475 millions d’euros

information fournie par France 24 04/09/2025 à 11:00

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a infligé 325 millions d’euros d'amende à Google et 150 millions d’euros à Shein. Deux sanctions spectaculaires, qui marquent une étape dans la volonté française de réguler les pratiques numériques des géants mondiaux. Décryptage.

