La Commission nationale de l’informatique et des libertés a infligé 325 millions d’euros d'amende à Google et 150 millions d’euros à Shein. Deux sanctions spectaculaires, qui marquent une étape dans la volonté française de réguler les pratiques numériques des géants mondiaux. Décryptage.
La CNIL frappe Google et Shein avec des amendes record de 475 millions d’euros
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro