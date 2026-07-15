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La Chine ralentit mais ses exportations battent des records

information fournie par France 24 15/07/2026 à 10:10

La croissance chinoise est tombée à 4,3 % au deuxième trimestre, son plus faible rythme depuis plus de trois ans. Freinée par une consommation intérieure encore fragile et la crise immobilière, l'économie est portée par un moteur de plus en plus puissant : les exportations.

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