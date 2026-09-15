La Chine a pressé mardi les Etats-Unis de "cesser de se préparer à une guerre dans l'espace" après que l'armée américaine a confirmé pour la première fois que les Etats-Unis disposaient d'armes déployées en orbite.
La Chine presse les Etats-Unis de "cesser de se préparer à une guerre dans l'espace"
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