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La Chine presse les Etats-Unis de "cesser de se préparer à une guerre dans l'espace"

information fournie par AFP Video 15/09/2026 à 17:53

La Chine a pressé mardi les Etats-Unis de "cesser de se préparer à une guerre dans l'espace" après que l'armée américaine a confirmé pour la première fois que les Etats-Unis disposaient d'armes déployées en orbite.

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