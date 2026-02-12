La Bourse américaine moins dépendante de l’IA ?

La saison des résultats confirme la solidité des entreprises américaines, mais le marché reste tiraillé par l'essor de l'IA. Entre investissements massifs, attentes de rentabilité et craintes énergétiques, les investisseurs naviguent dans un environnement où la diversification redevient essentielle. L'analyse de Frederic Tassin, Directeur Gestion Actions Globales et Thématiques chez Ofi Invest AM.

