Le Premier ministre français Sébastien Lecornu affirme à l'Assemblée nationale que la "banalisation du mal et du racisme doit être combattue avec la même force et sans relâche" après être interrogé sur des propos polémiques sur CNews visant le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko.
La "banalisation du mal et du racisme doit être combattue sans relâche" (Lecornu)
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