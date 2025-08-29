La baisse de la natalité dans le monde

information fournie par France 24 • 29/08/2025 à 15:25

Partout dans le monde, la natalité est en baisse. Il naît de moins en moins d’enfants du Maghreb à l’Asie en passant par la Scandinavie. Dans le monde, l’indice de fécondité moyen en 2050 devrait être de 1,8 enfant par femme. C'est moins que le seuil de renouvellement des générations, qui est de 2,1 enfants par femme en âge d'en avoir. Quels facteurs expliquent que des pays aux cultures foncièrement différentes expérimentent la même tendance ? Qu’est-ce qui a changé pour que de moins en moins d'adultes aient envie de devenir parents ?