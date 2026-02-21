Alors que l'Ukraine s'apprête à entrer dans sa cinquième année de guerre, le président Zelensky a déclaré lors d'un entretien à l'AFP que l'issue de la guerre avec la Russie était toujours incertaine, mais que l'Ukraine n'était pas en train de la perdre.
L'Ukraine ne "perd pas" la guerre, affirme le président Volodymyr Zelensky
