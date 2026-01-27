Après plus de vingt ans de négociations, l'Union européenne et l'Inde ont signé un accord commercial majeur. Un texte économique d’ampleur mondiale, mais aussi un signal politique fort dans un contexte de recomposition géopolitique accélérée. Explications.
L'UE et l'Inde signent un accord commercial historique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro