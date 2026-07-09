L'Iran va inhumer jeudi l'ayatollah Ali Khamenei, à l'issue de six jours qui auront vu la dépouille du guide suprême traverser de hauts lieux du chiisme dans le pays et l'Irak voisin, des cérémonies dont son fils et successeur a jusqu'ici été absent.
L'Iran va inhumer l'ayatollah Khamenei, épilogue de six jours de cérémonies
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