Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholamhossein Mohseni Ejei, a assuré dans une vidéo diffusée par les médias d'Etat iraniens le 1er mai 2026, que l'Iran restait ouvert au dialogue avec les Etats-Unis, mais a rejeté toute politique "imposée" sous la menace.
L'Iran rejette toute politique "imposée" sous la menace
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro