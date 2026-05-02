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L'Iran rejette toute politique "imposée" sous la menace

information fournie par AFP Video 02/05/2026 à 18:45

Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholamhossein Mohseni Ejei, a assuré dans une vidéo diffusée par les médias d'Etat iraniens le 1er mai 2026, que l'Iran restait ouvert au dialogue avec les Etats-Unis, mais a rejeté toute politique "imposée" sous la menace.

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