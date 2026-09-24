Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé mercredi à l'Assemblée générale de l'ONU que Téhéran était prêt à négocier avec les États-Unis, mais qu'il n'accepterait pas "le langage de la force".
L'Iran ne baissera "jamais la tête", avertit son président à l'ONU
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