L'incendie du Var progresse à "une vitesse très importante", 1.700 hectares parcourus (préfet)

information fournie par AFP Video • 21/07/2026 à 21:57

L'incendie qui s'est déclenché mardi dans le Var a déjà parcouru 1.700 hectares, progressant "à une vitesse très importante" sur une montagne près de Cotignac, annonce le préfet en soirée, faisant état de près de 400 personnes évacuées dans plusieurs communes. "Le feu est en train de descendre de la montagne du Gros Bessillon à une vitesse très importante, qui n'était pas tout à fait anticipable, vu les conditions climatiques et la baisse du vent", explique le préfet du Var Simon Babre, nommant trois communes que "les flammes menacent" : Cotignac, Montfort-sur-Argens et Correns. SONORE