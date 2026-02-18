À Bali, la carte postale craque de tous les côtés. Sur l’île la plus touristique d’Indonésie, la course effrénée aux villas de luxe et aux complexes hôteliers grandioses a déclenché un chaos immobilier sans précédent. Terrains agricoles morcelés, falaises privatisées, autorisations bidon, et chantiers qui poussent comme des champignons.
L'île indonésienne de Bali, un paradis face au boom immobilier touristique
