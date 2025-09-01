L'hélicoptère Dragon 33 de la Sécurité civile, détaché pendant la période estivale à Lacanau (Gironde), veille sur le littoral, avec à bord un médecin urgentiste et un plongeur pour secourir les baigneurs en difficulté.
L'hélicoptère de la Sécurité civile détaché à Lacanau pour l'été
