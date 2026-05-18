La France veut construire le plus grand data center d'Europe au sud de Paris. Mais le projet rencontre des résistances de la part des défenseurs de l'Environnement. Il faut dire que les data centers, même de taille plus modeste, sont gourmands en eau, en électricité et participent à l'artificialisation des sols. Avec le développement de l'Intelligence Artificielle, les besoins de ces centres explosent et se pose désormais un sérieux problème: celui de la concurrence de l'usage des ressources.
L'expansion des data centers: toujours plus d'eau, d'électricité et d'espace!
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