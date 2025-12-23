Les Lions de la Teranga on fait une entrée fracassante dans la compétition. Les Sénégalais ont battu le Botswana 3 but à 0. Les coéquipiers de Sadio Mané ont fait une belle impression, Sous les yeux de leurs fans mobilisés et dans une ambiance survoltée. Ils n'ont pas raté une miette de ce premier match.
Succès du Sénégal (3-0) face au Botswana : entrée tranquille pour le favori de la CAN 2025
