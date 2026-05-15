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L'Europe : quelle puissance géopolitique ? (version courte)

information fournie par France 24 15/05/2026 à 18:00

À l’occasion de la Journée de l’Europe, célébrée place de la République, à Paris, le samedi 9 mai, nous vous proposons un grand débat public et télévisé, réalisé en partenariat avec le bureau en France du Parlement européen, la représentation de la Commission européenne et la mairie de Paris.

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