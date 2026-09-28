Le président français Emmanuel Macron appelle l'Europe à retrouver le "courage de ses pères fondateurs" et à ne pas céder au "repli" et au "retour des nationalismes", lors d'une rencontre en présence du pape Léon XIV sur la construction européenne et la paix à Metz.
L'Europe ne doit pas céder au "retour des nationalismes" (Macron)
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