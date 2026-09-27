Madagascar : un an après, la Gen Z s’est-elle fait confisquer sa révolution ?

information fournie par France 24 • 27/09/2026 à 23:10

Le 25 septembre 2025, des jeunes Malgaches descendaient dans la rue pour réclamer d’abord de l’eau et de l’électricité. La colère sociale s’est transformée en contestation politique, jusqu’au départ d’Andry Rajoelina et à l’arrivée au pouvoir des militaires. Un an après, qu’est-ce qui a réellement changé ? Certains anciens manifestants parlent d’avancées, d’autres se disent trahis. Les attentes restent fortes sur les services essentiels, les libertés, la justice pour les victimes et la sortie de la transition. La Gen Z a-t-elle réussi à transformer sa révolte en changement politique durable, ou d’autres en ont-ils récolté les fruits ?

Décryptage avec Tin Rakotomalala, président et cofondateur du think tank Diapason.