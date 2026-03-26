Le Parlement européen a ouvert la voie jeudi à des sanctions plus sévères contre les migrants en situation irrégulière et à leur éventuelle expulsion vers des "hubs de retour" situés en dehors du bloc. Les députés européens à Bruxelles ont voté par 389 voix contre 206 en faveur d’un durcissement des règles migratoires de l’Europe.
L'Europe approuve la création de centres pour envoyer des migrants hors UE
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