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"L'état de choc" à Pomas, frappé par une une tornade exceptionnelle

information fournie par AFP Video 25/08/2026 à 19:13

Pomas panse ses plaies: au lendemain du passage d'une tornade d'une rare violence, habitants et autorités sont à pied d'oeuvre pour déblayer et réparer ce qui peut l'être dans ce village des Corbières où malgré d'impressionnants dégâts matériels, le bilan humain reste limité à 39 blessés.

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