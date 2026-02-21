 Aller au contenu principal
"L'état d'esprit des agriculteurs est toujours inquiet", affirme un administrateur du syndicat FNSEA

information fournie par France 24 21/02/2026 à 12:23

Emmanuel Macron ⁠inaugure samedi 21 février le ​Salon international de l'agriculture, à Paris, dans un cadre inédit, sans vaches ni veaux, mais avec pléthore de dossiers éruptifs. Arnold Puech d'Alissac, administrateur du syndicat agricole FNSEA et président de l'Organisation mondiale des agriculteurs, était l'invité de FRANCE 24, avant l'inauguration du salon, pour en parler.

Agriculteurs en colère

L'offre BoursoBank