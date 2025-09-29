Condamnation de Nicolas Sarkozy, annonces de Sébastien Lecornu, nouvelle journée de mobilisation des syndicats... On fait le tour de l'actualité politique avec Jean-Christophe Gallien, conseiller en communication politique.
L'Essentiel politique : "Les socialistes se sont pris une porte dans la figure"
