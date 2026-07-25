L'avion militaire de transport A400M déployé par le gouvernement pour lutter contre les incendies dans le Sud-Ouest effectue son premier largage de produit retardant le feu à Lacanau en Gironde.
L'avion militaire A400M a réalisé son premier largage contre le feu en Gironde
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