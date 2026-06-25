Nathalie Sonnac, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), professeure à l’université Paris Panthéon-Assas, spécialiste de l'économie des médias et du numérique est l'auteur de l'ouvrage : "Qui veut la peau de l'audiovisuel public ?" paru le 21 mai aux éditions de l'Observatoire. Son constat : l'audiovisuel public est mis sous pression notamment par le rassemblement national, alors qu'il est un luxe dont les démocraties ne peuvent se passer.
"L'audiovisuel public est attaqué de toute part"
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