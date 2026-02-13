L'astronaute française Sophie Adenot, accompagnée des autres astronautes de l'équipage Crew-12, les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway et le cosmonaute russe Andrey Fedyaev, saluent leurs familles avant de se rendre à la rampe de lancement, en attendant le décollage de la fusée Falcon 9 de SpaceX à destination de l'ISS.
L'astronaute française Sophie Adenot s'apprête à partir en mission spatiale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro